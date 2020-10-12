Kanal 7 Yemin dizisi 272. Bölüm fragman izle KEMAL VE NARİN’İN ARASI AÇILACAK MI?

KEMAL VE NARİN’İN ARASI AÇILACAK MI? Yemin’de bu akşam Kumru Narin ve Kemal’in arasını açmak için harekete geçer. Suçluluk duygusuna kapılan Narin ne yapacak? 272. Bölüm Emir geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordur. Feride gece vakti dövüş mekanına geldiği için azar işitir. Feride’nin bu konuşmadan sonra rahatlaması gerekirken heyecandan eli ayağı birbirine dolanır. Dalgın Feride yoksa çoktan aşık mı oldu? Kemal, Narin’den hiçbir zaman vazgeçmeyeceği halde ona nasıl yardım edeceği konusunda kendini çaresiz hisseder. Öte yandan ise Kemal’in yorulduğunu dillendiren Kumru, bu yanıltıcı telkinlerle Narin’in suçluluk duygusunu körükler. Çaresiz Kemal bir de Kumru’nun ablasının yerine geçtiği oyunu sürdürmesi ile iyice köşeye sıkışır. Kemal bu cendereden nasıl çıkacak? Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir’in öyküsü hafta içi her gün 20:45’te Yemin ile Kanal 7’de…