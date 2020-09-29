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Kanal 7 Yemin 263. Bölüm fragman izle

Yemin’de bu akşam Reşit Feride’yle yetinmeyip Emir’i de tuzağına düşürür. Aynı yerde mahsur kalan ikili kurtulmayı başaracak mı?

Reşit’in planı işler ve Emir de artık elindedir. Reşit, kırılan onurunu Emir’in canını yakarak düzeltmek ister. Feride gördüklerinden ötürü kahrolur. Artık birlikte mahsur kalan Emir ile Feride kaçmayı başarabilecek mi? Yaşanan her şeye rağmen evliliğe doğru doludizgin giden Narin ile Kemal’in mutluluklarına diyecek yoktur. Kumru ise bu sefer taktik değiştirir, hedefinde Masal vardır. Her geçen dakika daha da çığırından çıkan Kumru Masal için nasıl bir kötülük düşünüyordur.

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