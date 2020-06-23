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Kanal 7'nin yeni dizisi Emanet ne zaman başlıyor? Ne zaman yayınlanacak

Kanal 7'nin yeni dizisi Emanet Çok yakında başlıyor.

Kanal 7'nin yeni dizisi Emanet ne zaman başlıyor? Ne zaman yayınlanacak

Kanal 7 ekranlarınin yeni dizisi Emanet çok yakıinda başlıyor. Yapımin başrollerinde; Halil lbrahim Ceylan, Sıla Türkoğlu, Berat Rüzgar Özkan, Gülderen Güler, Melih Özkaya, Gülay 0zdem, Tolga Pancaroğlu, Volkan Yildırım, Derya Oğuz Ertün, Osman Aydı ve Ozge Agyar gibi isimler yer alıyor.. Sete çıkan dizinin çalışmaları devam ediyor.. Emanet dizisi Temmuz sonu veya Ağustos başı gibi Kanal 7'de!

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