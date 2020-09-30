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Kanal 7 Emanet Dizisi 19. Bölüm Fragmanı İzle

BİR EMANET’LE DEĞİŞEN HAYATLARIN ÖYKÜSÜ “Her emanet kutsal bir yerde saklanır. Aşk kalbin en derininde...” Kanal 7 ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Emanet… Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf’u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman’ın kalplere dokunacak öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkacak. Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınacak. Emanet, 7 Eylül’den itibaren hafta içi her gün Kanal 7’de.

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