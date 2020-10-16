TESADÜF SADECE BİR BAŞLANGIÇTIR!
Hikayenin bir yanında, tek başına hayatı öğrenen genç bir kız Serra ile, olağanüstü
zenginliğin içinde hesaplara, sırlara boğulmuş hayatları ile içten içe kaynayan
Kutlusoy, Ailesi’nin ele avuca sığmaz veliahtı Selim yer alıyor.
‘Sol Yanım’, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni
hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir
hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini
anlatacak.
DÜĞÜMLER VE SIRLAR!
Aşkların tesadüflere, tesadüflerin aşklara kapı araladığı bu hikayede çözülmesi
gereken çok düğüm, her düğümde ortaya çıkan yeni sırlar var!
‘Sol Yanım’, geleceğin pek çok yıldız adayı genç oyuncularının yanı sıra, göz
kamaştırıcı mekanları, arabaları ve kostümleri ile de ekrana damga vuracak.
İşte ‘Sol Yanım’ kadrosu: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey,
Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda
Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray
Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç,
Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe
Kırca, Hasret Usneker.
‘Sol Yanım’ çok yakında STAR TV ekranında.
İŞTE ‘SOL YANIM’ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Sol Yanım’, yakında STAR TV’de başlıyor. ‘Sol Yanım’ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosu da pek çok önemli dizinin senaristliğini gerçekleştiren Melis Civelek imzasını taşıyor.
16 Ekim 2020 Cuma 14:37
TESADÜF SADECE BİR BAŞLANGIÇTIR!