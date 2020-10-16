İŞTE ‘SOL YANIM’ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

TESADÜF SADECE BİR BAŞLANGIÇTIR!

Hikayenin bir yanında, tek başına hayatı öğrenen genç bir kız Serra ile, olağanüstü

zenginliğin içinde hesaplara, sırlara boğulmuş hayatları ile içten içe kaynayan

Kutlusoy, Ailesi’nin ele avuca sığmaz veliahtı Selim yer alıyor.

‘Sol Yanım’, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni

hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir

hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini

anlatacak.

DÜĞÜMLER VE SIRLAR!

Aşkların tesadüflere, tesadüflerin aşklara kapı araladığı bu hikayede çözülmesi

gereken çok düğüm, her düğümde ortaya çıkan yeni sırlar var!

‘Sol Yanım’, geleceğin pek çok yıldız adayı genç oyuncularının yanı sıra, göz

kamaştırıcı mekanları, arabaları ve kostümleri ile de ekrana damga vuracak.

İşte ‘Sol Yanım’ kadrosu: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey,

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda

Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray

Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç,

Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe

Kırca, Hasret Usneker.

‘Sol Yanım’ çok yakında STAR TV ekranında.