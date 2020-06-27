İntikam Bir Aşk Hikayesi filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Johnny Martin'in yaptığı İntikam: Bir Aşk Hikayesi filmi 2017 yılında vizyona girmiştir. Bugün ilk kez Türk televizyonlarında yayınlanacak olan İntikam: Bir Aşk Hikayesi filminin konusu ve oyuncularını sizler için derledik…

İNTİKAM BİR AŞK HİKAYESİ KONUSU

4 Temmuz bayramının ardından bir gece yarısı, 12 yaşındaki kızı Bethie’yle birlikte evine yürüyen Teena, bir çetenin saldırısına uğrar. Bethie’nin gözlerinin önünde tecavüze uğrayan Teena adaletin yerini bulmasını istemektedir. Bethie saldırganları teşhis edebilir ancak saldırganlar çok başarılı bir avukat tutunca Teena’nın eli oldukça zayıflar. En sonunda suçlular hiçbir ceza almadan serbest bırakılır. Saldırı günü olay yerine ilk gelen polis memuru ve aynı zamanda da Körfez Savaşı gazisi olan John Dromor, Teena’ya yardım edip intikamını almaya karar verir.

İNTİKAM BİR AŞK HİKAYESİ OYUNCULARI

Nicolas Cage – John

Anna Hutchison – Teena

Talitha Eliana Bateman – Bethie

Deborah Kara Unger – Agnes

Don Johnson – Jay Kirkpatrick

Joshua Mikel – Marvin