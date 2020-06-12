Hint filmi İğne İplik neyi anlatıyor konusu ne?

Hindistan sinemasının (Bollywood) son zamanlardaki en iyi filmlerinden biri olan İğne İplik, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında olacak. Sıcacık bir başarı hikayesinin anlatıldığı İğne İplik filminin konusu kadar müzikleri de merak ediliyor. İşte İğne İplik filminin konusu, oyuncuları ve müzikleri…
İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU
Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…
İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI
Anushka Sharma – Mamta
Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji
Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji’nin babası
Siddharth Bhardwaj – Bansal
Ashish Verma – Prashant