Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın corona korona survivor
Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil
Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı...
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti...
TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'
TSK'dan Akdeniz'de 'gövde gösterisi'
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ...
Süper Lig'de 87 günlük salgın arası bitiyor
Süper Lig'de 87 günlük salgın...

Hint filmi İğne İplik neyi anlatıyor konusu ne?

Hint filmleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük bir keyifle takip ediliyor. Kıpır kıpır müzikleri ile izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlayan Hint filmlerinin birçok hayranı bulunuyor. Hint sinemasının son dönemlerdeki yüz aklarından biri olan İğne İplik filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanıyor. Peki İğne İplik filminin konusu ne? İğne İplik filminde hangi oyuncular oynuyor? İşte detaylar…

Hint filmi İğne İplik neyi anlatıyor konusu ne?

Hindistan sinemasının (Bollywood) son zamanlardaki en iyi filmlerinden biri olan İğne İplik, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında olacak. Sıcacık bir başarı hikayesinin anlatıldığı İğne İplik filminin konusu kadar müzikleri de merak ediliyor. İşte İğne İplik filminin konusu, oyuncuları ve müzikleri…

İĞNE İPLİK FİLMİNİN KONUSU

Mauji görücü usulü ile Mamta ile evlenmiş ve ailesiyle yaşayan geçimini zar zor idame ettiren bir gençtir. Işinde patronundan saygi görmeyen Mauji yeteneği olan terziliğe yönelir ve bu işte bir dikiş tutturma çabasına girer. Hindistan'ın göbeğinde kök salmış gururlu ve özgüvenli kalpleri ısıtacak bir hikâye…

İĞNE İPLİK FİLMİNİN OYUNCULARI

Anushka Sharma – Mamta

Varun Dhawan Varun Dhawan- Mauji

Raghuvir Yadav Raghuvir Yadav – Mauji’nin babası

Siddharth Bhardwaj – Bansal

Ashish Verma – Prashant

Anahtar Kelimeler:
İğne İplikHint Filmi İğne İplik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.