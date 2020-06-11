Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu ve oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'ın oturduğu Gizemli Adaya Yolculuk filmi ile ilgili aramalar çoğaldı. Televizyonlarda kendine yer bulan ve macera filmi severlerin merakla beklediği Gizemli Adaya Yolculuk filmi 2012 yılında vizyona girmiştir. İşte merak edilen Gizemli Adaya Yolculuk filmi hakkında bazı bilgiler…

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NE?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha birçok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.