Gişe rekortmeni filmler Haziran’da Tivibu’da

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, gişe rekortmeni yapımları Haziran ayında izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Tüm içeriklere Tivibu ve Tivibu Go uygulaması üzerinden mobil, web ve Smart TV ekranlarından erişilebiliyor.

Kırmızı Halı kuşağı

Son dönem yapımların yer aldığı Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe yayınlanan filmler, izleyicinin büyük beğenisini kazanan yapımlardan oluşuyor. 28 Haziran’da platforma yüklenecek olan Shaft filminde John Shaft, oğlunun en yakın arkadaşını öldürenlerin peşine düşünce, Harlem’in tekinsiz sokaklarında kovalamaca başlıyor.

Ben Affleck’in başrolünde oynadığı Dönüş Yolu’nda (The Way Back), eşini kaybeden ve bağımlılıkla mücadele eden eski bir basketbol yıldızının mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yapma öyküsü anlatılıyor.

Filmi anında izle

Tivibu’nun Seç İzle klasöründeki filmler anında izlenebiliyor. Klasörde yer alan Overlord Operasyonu’nda (Overlord), II. Dünya Savaşı yıllarında bir grup müttefik askeri, düşman hattına sızıyor. Ancak Nazilerin işgal ettiği köyde zombiler ortaya çıkınca aksiyon başlıyor.

27 Haziran’da platforma yüklenecek Asteriks: Sihirli İksirin Sırrı’nda (Asterix: The Secret Of The Magic Potion) Büyüfix, sihirli iksirin formülünü paylaşacağı büyücüyü seçmek isteyince Asterix ve Oburix’le beraber yola koyuluyor.

Sinema TV

Bir Kadın Zaferi (The Conductor), 13 Haziran, 21.30: Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan film, uluslararası alanda tanınan ilk kadın orkestra şefi, Hollandalı Antonia Brico’nun başarıya uzanan hayatını konu ediniyor.

Kayıp Aranıyor (Searching), 20 Haziran, 21.30: Dedektiflerin, kaybolan 16 yaşındaki kızının izlerine bakmadığı bir yeri araştırmaya karar veren çaresiz bir baba, kızının bilgisayarından dijital ipuçlarını takip ediyor.

Sinema Aile

Cesur Araba (Wheely), 28 Haziran, 20.00: Animasyonda, kentin en hızlı taksisi Wheely, kazara tanıştığı İtalyan model Bella’ya aşık olunca, Wheely’nin şehrin yeraltı otomobil mafyasıyla mücadelesi başlıyor.

Sinema Aksiyon

Kan Bağı (Blood Father), 21 Haziran, 20.15: Yıllardır ayrı kalan bir baba ile kızının, uyuşturucu karteli karşısında hayatta kalma mücadelesini anlatan aksiyon-gerilim hikâyesinde, Güneybatı Amerika’nın taşra yaşamı da gözler önüne seriliyor

Sinema Komedi

Yakalandın (Tag), 11 Haziran, 21.30: Çocukluktan beri yakın arkadaş beş kişi, her yıl Mayıs ayı boyunca elim sende oyununu oynuyor. Bu geleneği arkadaşları Jerry’nin düğünde devam ettirmek istediklerinde ise eğlence ve komik kazalar bir arada yaşanıyor.

Sinema Yerli

Arif v 216, 12 Haziran, 20.00: Yeşilçam klişelerinden bolca beslenen Cem Yılmaz imzalı film, uzaylı robot 216’nın dünyada insan olma öyküsünü ekranlara taşıyor. Yapım, Sadri Alışık’tan Zeki Müren’e, 60’lı ve 70’li yıllara damgasını vuran birçok sanatçıya saygı duruşunda bulunuyor.