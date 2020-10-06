Gençliğim Eyvah Final Bölümü

On altıncı bölümde Hacer ve Nuriye’nin günahını alan Arif ve Zekeriya, şimdi de eşlerinin gönlünü yapıp vicdanlarını rahatlatmanın peşindedirler. Gönüllerini almanın yolu tatile götürmekten geçmektedir ama eşlerinin gitmek istediği yer Bodrum’dur. “Başka yer mi yok?” deseler de eşlerinin ısrarına boyun eğer, Bodrum’a gitmeyi kabul ederler. Gittiklerinde ise onları başka bir sürpriz beklemektedir: İtalyan anneler de Bodrum’da tatildedirler. Hem de aynı pansiyonda kalmaktadırlar. Bakalım eşleriyle İtalyan anneleri bir araya getirmemek için türlü uğraş veren Arif ve Zekeriya bir kere daha paçayı kurtarabilecek midir?