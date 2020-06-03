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Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 2. Fragmanı İzle

ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin ilk bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 2. Fragmanı İzle

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı dizi çok güldürecek! Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 2. FragmanıGençliğim Eyvah 1.Bölüm
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