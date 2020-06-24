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Engin Altan Düzyatan'dan kilit dizi açıklaması

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda yer alacağı ile ilgili haberler ile ilgili konuştu.

Engin Altan Düzyatan'dan kilit dizi açıklaması

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine bir süredir yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın dahil olacağı konuşuluyordu. Konu ile ilgili konuşan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Engin Altan DüzyatanKuruluş Osman
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