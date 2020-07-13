DOYA DOYA MODA YENİ TARIŞMASICI Birben Coşkun KİMDİR ? NERELİ ? KAÇ YAŞINDA ?

24 yaşında olan Birben Coşkun, İzmir doğumlu ve İzmir'de yaşıyor. Yarışmacı, kendisine ait bir pastaneye sahip ve onun işletmeciliğini yaparken organizasyon işleriyle de uğraşıyor. 1.70 boyunda, 82 kilo ve 42-44 beden olan Birben, "Benim için moda insanın kendini ve vücudunu tanıyıp kendini en iyi şekilde ifade edebilmesidir diyor ve "Dolabımda olmazsa olmazım dediğim parça basenlerimi kapatan uzun ceketlerim" şeklinde konuştu.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aslı Adıyaman, 22 yaşında. Aslen Adanalı olan yarışmacı doğma büyüme İstanbullu ve ev hanımı. 1.60 boyunda 77 kilo olan Aslı, "Rakiplerim benden korksunlar çünkü ben buraya tarzımla imza atmaya geldim" dedi.