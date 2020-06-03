Doğduğun Ev Kaderindir sezon finali ne zaman

Ekranların sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir’de sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin sezon finali için çekimlerin Haziran ayında başlayacağı ve final bölümünün Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu nedenle bu haftaki yayın akışında da yer almıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI, SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizinin Haziran ayı sonlarında yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor. 12. bölüm ile sezon finali yapması beklenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu ise Eylül ayında başlaması muhtemel.

EYLÜL'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin haziran ayında 12. bölüm ile sezon finali yayınlandıktan sonra, ekibin ağustos ayında yeniden toplanacağı konuşuluyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezonunun ise Eylül ayında başlaması bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?