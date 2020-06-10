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Doğduğun Ev Kaderindir sezon finale girdi

Son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümleri ve yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 12. bölüm ile sezon finali yapması bekleniyor. Dizinin eylül ayında ise yeni sezona başlayacağı tahmin ediliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir sezon finale girdi

Doğduğun Ev Kaderindir'de sezon finali için geri sayım başladı. Dizinin sezon finali için çekimlerin Haziran ayında başlayacağı ve final bölümünün Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından ekranlara geleceği tahmin ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu nedenle bu haftaki yayın akışında da yer almıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BUGÜN VAR MI, SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı dizinin Haziran ayı sonlarında yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor. 12. bölüm ile sezon finali yapması beklenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu ise Eylül ayında başlaması muhtemel.

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Doğduğun Ev KaderindirSezon FinaliYeni Bölüm
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