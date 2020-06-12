DARK FİNAL SEZONU FRAGMANI İZLE

Dizinin son sezonu 60 dakikalık 8’er bölümden oluşuyor.

Çekimleri Haziran’da başlayıp Aralık’ta tamamlanan Dark , Berlin ve çevresinde çekildi.

, Berlin ve çevresinde çekildi. Bu sezonun da senaristliğini Jantje Friese üstlendi. Yönetmen koltuğunda ise yine Baran bo Odar oturuyor.

üstlendi. Yönetmen koltuğunda ise yine oturuyor. Ödüllü Nikolaus Summerer ve Simone Bär yine kamera arkasında ve casting’ten sorumlu.

ve yine kamera arkasında ve casting’ten sorumlu. Jantje Friese ve Baran bo Odar yanı sıra, Quirin Berg , Max Wiedemann ve Lars Gmehling dizinin bu sezonunda da yürütücü yapımcılığı üstlendi.

, dizinin bu sezonunda da yürütücü yapımcılığı üstlendi. Dizinin son sezonunda oyuncu kadrosunda yeni katılan Barbara Nüsse, Hans Diehl, Jakob Diehl, Nina Kronjäger, Sammy Scheuritzel ve Axel Werner’ın yanı sıra önceki sezonlardan Louis Hofmann, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Paul Lux, Jördis Triebel, Maja Schöne, Mark Waschke, Andreas Pietschmann, Oliver Masucci ve Karoline Eichhorn da bu sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dark Final Sezonu Hakkında:

Üçüncü ve son sezonunda DARK, zaman ve mekan kavramlarının ötesine geçerek zihnin sınırlarını zorlayan bir sona yaklaşıyor. Yeni bir dünyaya geçiş yapan Jonas,Winden'ın kendi kaderi için ne anlama geldiğini bulmaya çalışır. Diğer dünyada kalanlar ise artık sadece zamanı değil mekanı da büken döngüyü bozmanın yollarını arayacak. İki dünya... Karanlık ve aydınlık... Ve tüm bunların merkezinde trajik ve destansı bir aşk hikâyesi…