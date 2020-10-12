Çok Güzel Hareketler 2 İlk Fragman İzle

Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk bölümü 7 Mayıs 2008'de Kanal D'de yayınlanan eğlence programı. Yılmaz Erdoğan yönetiminde BKM Mutfak oyuncularının sahne aldığı programda, önceleri seyirciler de puan vererek oyunlarda etkin olmuş, daha sonra ise bu uygulamadan kalkıp yalnızca skeçler verilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olan Deniz Erdoğan, çok bilindik bir melodi olan Camptown Races isimli Amerikan halk şarkısına söz yazmak suretiyle programın jenerik müziğini hazırlamıştır. Ayrıca ekibin Çok Filim Hareketler Bunlar adlı uzun metraj sinema filmleri 26 Mart 2010'da gösterime girmiştir. 26 Haziran 2011 tarihinde de program bitmiştir.