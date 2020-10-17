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Çocukluk 3. Bölüm Fragmanı İzle

Konusu: Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe ???? (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi ???? (Beren Gökyıldız), Mozi ???? (Kübra Süzgün), Bambi ???? (Nilay Yeral) ve Zeynep’in ???? (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül ???? (Burcu Özberk) vardır…

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