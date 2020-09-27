Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor koronavirüs salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1511...
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve...
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün...
5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
5 günde 120 bin 695...
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1...

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir “yalan”la katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir…

Anahtar Kelimeler:
ÇATI KATI AŞKYeni BölümIlk FragmanDemirAteşYasemİnAYŞE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.