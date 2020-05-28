Çatı Katı Aşk Dizisi Yaz Ekranlarına bomba gibi geliyor Ülkemizde de etkisini gösteren pandemi nedeniyle ekranlarda çok az dizi bulunuyor. Neyse ki imdadımıza yaz aylarının vazgeçilmez dizi türü olan romantik komediler yetişecek. Kanal D televizyonunun iddialı yazlık dizisinin ismi ise “Çatı Katı Aşk” olarak belirlendi. Mia Yapım tarafından hazırlanan ve Yeşilçam filmi tadında izleyicilerle buluşacak olan dizinin başrol oyuncuları arasında Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz yer alıyor. Furkan Andıç’ın dizideki henüz ismini öğrenemediğimiz karakteri ile Ezgi Şenler’in canlandıracağı karakterin aşk yaşayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Yiğit Kirazcı ile Nilay Deniz partner olarak karşımızda olacaklar. Barış Yöş tarafından yönetilen, senaryosu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’ya emanet olan Çatı Katı dizisinin hikayesi, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:42