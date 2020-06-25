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Can Yaman rüzgarı 'Bay Yanlış' yarın başlıyor

Yarın yayın hayatına merhaba diyecek Bay Yanlış dizisi ile ilgili internet aramaları çoğaldı. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış ilk fragmanı da yayınlandı. Peki, Bay Yanlış oyuncuları kim? Bay Yanlış dizisinin konusu ne?

Can Yaman rüzgarı 'Bay Yanlış' yarın başlıyor

Bay Yanlış oyuncuları kim? Bay Yanlış konusu ve yayınlanan ilk fragmanı…Bay Yanlış oyuncuları kim? Bay Yanlış konusu ve yayınlanan ilk fragmanı…

Yarın yayın hayatına merhaba diyecek Bay Yanlış dizisi ile ilgili internet aramaları çoğaldı. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay 

İlk fragmanı ile büyük ilgi toplayan Bay Yanlış dizisi yarın (26 Haziran) yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran Bay Yanlış dizisi ile ilgili son bilgiler haberimizde…

BAY YANLIŞ KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Anahtar Kelimeler:
Can YamanBay Yanlış
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