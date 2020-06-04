Can Yaman'ın Yeni Dizisi Bay Yanlış'dan fotoğraflar gelmeye başladı

Çekimleri kısa süre önce başlayan ve beklenildiği gibi romantik komedi türünde izleyiciyle buluşacak olan “Bay Yanlış” dizinin ilk fragmanı birkaç gün içinde sitemizde olacak. Fragman beklerken diziden gelen ilk kareleri aşağıda bulabilirsiniz.

İstanbul’da çekilen dizide Can Yaman ve Özge Gürel’e ayrıca Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi sevilen isimler de eşlik edecek.

Merakla beklenen Bay Yanlış dizisinin konusu ise şöyle; Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Aşk mı, mantık mı?

Ya ikisi arasında kalırsan…

Hangisini seçersin?

Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?

Yanlış adamlara mı aşık oluyor?