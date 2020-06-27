Bu akşam kahkaha tufanına hazır olun: Dokunmayın Şabanıma

Osman Seden'in yönetmenliğini yaptığı ve 1979 yılında vizyona giren Dokunmayın Şabanıma filmi bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Televizyon izleyicileri, Dokunmayın Şabanıma filminin konusunu öğrenmek istiyor. İşte Dokunmayın Şabanıma filmi hakkında detaylar…
DOKUNMAYIN ŞABANIMA NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekilmiştir. Filmde Şaban’ın sosisli yediği yer Sultanahmet’te bulunan Alman Çeşmesi'dir.
DOKUNMAYIN ŞABANIMA KONUSU
Kadınlar konusunda sorunlar yaşayan Şaban, çekingen tavırları nedeni ile yalnız kalır. Aynı zamanda arkadaşı olan Ökkeş ise çapkınlığı ile bilinir ve çapkınlıkları nedeni ile başını hep belaya sokar. Çapkınları ve kadınları rahatsız etmesi sonucunda tutuklanır. Bu iki arkadaş hapiste tekrar görüşürler. Şaban'ın evlenmek istemesi ve Ökkeş'in ise evlenmekten bir o kadar çekinmesi ikili arasında bir anlaşma olmasına yol açar. Zorla evlendirilmek isteyen Ökkeş, Şaban ile yer değiştirerek hem evlenmekten kurtulacaktır hem de Şaban'ın evlenmesine ve yuva kurmasına vesile olacaktır. Ancak Ökkeş'i evlendirmek istedikleri kız Oya'da evleneceği kişiyi tanımak için hizmetçi olarak kendini tanıtır. Oya'yı gören iki arkadaş ilk görüşte aşık olurlar ve ikili arasında Oya için savaşlar başlar.
DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULARI
Kemal Sunal
Ahu Tuğba
Halit Akçatepe
Reha Yurdakul
Diler Saraç
Ercan Yazgan
Saadet Gürses
Osman F. Seden
Ali Şen
Ünal Gürel
Kadir Kök
Hakkı Kıvanç
Coşkun Göğen
Gülten Ceylan
İhsan Gedik
Günay Güner
Sabahat İzgü