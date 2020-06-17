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Bu akşam ekranlarda "Kocan Kadar Konuş" olacak

Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Bu akşam ekranlarda "Kocan Kadar Konuş" olacak

Romantik Komedi filmi Kocan Kadar Konuş bu akşama televizyonda yayınlanacak. Sinemada yayınlandığı dönemde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oyunculuğu ile ön plana çıkan filmin konusu da beğenilmişti. Peki Kocan Kadar Konuş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

FİLMİN KONUSU

Efsun (Ezgi Mola), otuz yaşına gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola (Efsun)

Murat Yıldırım (Sinan)

Nevra Serezli (Peyker)

Gülenay Kalkan (Gönül),

Ebru Cündübeyoğlu (Nur)

Eda Ece (Ceren)

Muhammet Uzuner (Yazar)

Begüm Öner (Merve)

Anahtar Kelimeler:
Kocan Kadar KonuŞ
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