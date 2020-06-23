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Bu akşam ekranlarda Katma Değer Şaban 'Türk Filmi'

Başrollerini Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Filiz Ersürer ve Reha Yurdakul’un paylaştığı ‘Katma Değer Şaban’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Film, üzerine atılan iftiradan kurtulmak için Almanya’da yaşayan oğlunu yanına çağıran bir adamın hikayesini ele almaktadır.

Bu akşam ekranlarda Katma Değer Şaban 'Türk Filmi'

Bir fabrikada depo sorumlusu olarak çalışan Kadir Usta, kendisini ailesine adayan bir adamdır. Çalışkan ve güvenilir bir adam olan Kadir, askerlik arkadaşının iftirası sonucu dolandırıcılıkla suçlanır. Karısının ölümünün ardından çocuğu Şaban’ın iyi bir geleceği olsun diye Almanya’ya dayısının yanına gönderen Kadir, içine düştüğü zor durumda kendisine yardımcı olması için oğlunun yanına gelmesini ister. 20 yıldır sadece mektup üzerinden iletişim kuran Kadir ve oğlu bir araya gelecekleri için oldukça heyecanlıdır. Havalimanına oğlunu karşılamaya gelen Kadir, Şaban’ı gördüğü an büyük bir şaşkınlık yaşar. Oğlu hiç de onun düşündüğü ve istediği gibi değildir. Oğlunun punkçı halini gördükten sonra büyük bir yıkıma uğrayan Kadir’in bütün umutları suya düşmüştür. Ancak ikisi bir arada yaşamaya başladıktan sonra yaşananlar hiç de onun düşündüğü gibi olmaz.

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Katma Değer Şaban Türk Filmi
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