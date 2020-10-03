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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Demir, Dr. Sabahattin’in düğününde Sevda’yı “babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi” olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova’da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar’ın da söyleyecekleri vardır! Düğünün ardından Çukurova’dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide’nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu “Yaman Hesaplaşması” olmayacaktır! Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine “Çukurova”nun gündemini belirleyen “Yamanlar”ın hesaplaşmaları damga vuracaktır. FEKELİ KONAĞINDA İKİNCİ BİR FEKELİ! Her evde olduğu gibi, Fekeli konağında da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli’nin konuğu gündemi unutturacaktır. Özellikle “Sevda” konusu ile yakından ilgilenen Behice bile, eve gelen öz yeğen Fikret Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştügü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice’nin miras hesapları

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Bir Zamanlar ÇukurovaAdanaDemirZüleyhaFekeliYılmazAtvDiziYeni Bölüm
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