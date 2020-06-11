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Bir Zamanlar Çukurova için nefesler tutuldu yeni sezon ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son olarak 9 Nisan'da 63. bölüm ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Pandemi nedeniyle dizi çekimlerinin ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova için nefesler tutuldu yeni sezon ne zaman başlıyor?

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi son olarak 9 Nisan’da 63. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Corona virüsü önlemleri gereği çekimleri ertelenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni sezonu için çekimlerin Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu haftaki yayın akışında da yer almadı. Dizinin yayın saatinde Chappie isimli yabancı sinema yer alıyor. Pandemi dolayısıyla çekimleri ertelenen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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