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Beytullah Yılmaz’ın yeni dizi heyecanı

Sinemanın Kralı ve Kraliçesi yarışmasında birinci olduktan sonra “Payitaht: Abdülhamid”, “Vatanım Sensin”, “Elimi Bırakma” ve “İstanbullu Gelin” gibi izlenme rekoru kıran dizilerde rol alan Beytullah Yılmaz, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beytullah Yılmaz’ın yeni dizi heyecanı

Futbolla başlayan kariyerine modellikle devam eden, ardından oyunculuğa geçiş yapan Beytullah Yılmaz, yepyeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Sinemanın Kralı ve Kraliçesi yarışmasında birinci olduktan sonra “Payitaht: Abdülhamid”, “Vatanım Sensin”, “Elimi Bırakma” ve “İstanbullu Gelin” gibi popüler dizilerde rol alan Yılmaz, karantina sürecinde aldığı teklifleri değerlendirdi ve sonunda kararını verdi. Başarılı oyuncu, O3 Medya’nın detayları şimdilik gizli tutulan yeni dizi projesinde düşünülüyor.


YEŞİL SAHALARDAN SETLERE


Yer aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Beytullah Yılmaz, 1988 Almanya doğumlu. İlk gençlik yıllarında Almanya'da futbol oynayan, Alman Milli Takımı yetkilileri tarafından da izlenen Yılmaz, yaşadığı bazı talihsizlikler yüzünden futbol hayatına veda etmek zorunda kaldı. 18 yaşında modelliğe başlayan Beytullah Yılmaz, birçok ünlü markanın defilesinde ve reklam filmlerinde yer aldı. Ardından oyunculuğa yönelen Yılmaz, Alman film akademisi Baden-Württemberg’de eğitim aldığı dönem Atilla Kaplakarslan'ın düzenlediği Sinemanın Kralı ve Kraliçesi yarışmasına katıldı ve birinci oldu. 


ROLÜNE HAZIRLANIYOR


Yarışmada elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye’ye dönüş yapan genç yetenek, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim aldı ve izlenme rekorları kıran birçok dizinin kadrosuna dahil oldu. “Kut-ül Amare” oyunuyla tiyatro sahnesine de çıkan Beytullah Yılmaz, şimdilerde yeni dizi projesinin heyecanını yaşıyor ve rolü için hazırlık yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Beytullah Yılmaz
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