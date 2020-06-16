Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve 1975 yılında vizyona giren Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin konusu ve oyuncularını sizler için derledik…

BEŞ MİLYON BORÇ VERİR MİSİN? KONUSU

Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki dosttur. Ayrıca yanlarında devamlı olarak sarhoş gezen arkadaşları Nuri de vardır. Zeki ile Metin bir gün piyango oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara vurur. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri unutup bir eskiciye satmış bulunmaktadır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşmekte ve başlarına türlü türlü maceralar gelmektedir.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? OYUNCULARI

ZEKİ ALASKA KİMDİR?

Zeki Alasya 18 Nisan 1943'te İstanbul'da doğmuş 8 Mayıs 2015'te vefat etmiştir. Aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir. Zeki Alasya, tam adıyla Zeki Şenol Alasya, Robert Koleji'nin orta bölümünü bitirdi. Okul döneminde bir yandan tabelacılık yapıyordu.

Sanat hayatına 1959'da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. 1964 yılında, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı. 1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi kaç yılında çekilmiştir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? konusu ne, oyuncuları kim?Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi kaç yılında çekilmiştir? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının en komik ikililerinden Zeki Alaska ve Metin Akpınar bu akşam tekrardan ekranlarda olacak. Sevilen ikilinin en komik filmlerinden biri olan Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? ile ilgili internette yapılan aramalar arttı. İşte Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filmi ile alakalı bazı bilgiler…

Yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı ve 1975 yılında vizyona giren Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin konusu ve oyuncularını sizler için derledik…

BEŞ MİLYON BORÇ VERİR MİSİN? KONUSU

Zeki ile Metin hem aynı iş yerinde çalışan hem de aynı evi paylaşan iki dosttur. Ayrıca yanlarında devamlı olarak sarhoş gezen arkadaşları Nuri de vardır. Zeki ile Metin bir gün piyango oyunu oynarlar ve büyük ikramiye onlara vurur. Fakat biletin cebinde olduğu ceketi Nuri unutup bir eskiciye satmış bulunmaktadır. Bunun üzerine ikili ceketin peşine düşmekte ve başlarına türlü türlü maceralar gelmektedir.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN? OYUNCULARI

ZEKİ ALASKA KİMDİR?

Zeki Alasya 18 Nisan 1943'te İstanbul'da doğmuş 8 Mayıs 2015'te vefat etmiştir. Aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir. Zeki Alasya, tam adıyla Zeki Şenol Alasya, Robert Koleji'nin orta bölümünü bitirdi. Okul döneminde bir yandan tabelacılık yapıyordu.

Sanat hayatına 1959'da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. 1964 yılında, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı. 1965'te Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra 1967'de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar, yönetmen olarak çalıştı. (Devamı için tıklayınız…)

MUNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1940 yılında Bakırköy Halkevi’nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne ve Edebiyat Fakültesi’nin sanat tarihi bölümüne devam etti. 1948’de Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen “Aşk Köprüsü” oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuğrul’un yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck’ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge’den Babayiğit, George Axelrod’dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick’ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu’nda (1959-60) ve Istanbul Aksaray’daki Bulvar Tiyatrosu’nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı; zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı. (Devamı için tıklayınız…)

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Süleyman Turan, 19 Kasım 1936 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğmuştur. Gerçek Adı Süleyman Başturan'dır. İlk, orta ve liseyi Kadıköy'de okudu. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. Daha küçük yaşlarda sanata karşı meraklı olduğu için halkevlerine girer çıkardı. Oralarda çalışmalar yapan resim hocalarının atölyelerine katılır resim yapmayı öğrenirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi ingiliz Filolojisine girer, ancak üçüncü sınıfa kadar okuyabildi. (Devamı için tıklayınız…)

HULİSİ KENTMEN KİMDİR?

Hulusi Kentmen (20 Ocak 1912, Tırnova – 20 Aralık 1993, İstanbul), Türk oyuncu. İzmit Körfezi'nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti. Halkevleri'nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu'nda oynadı. Halkevi'nde Reşit Baran'ın yönettiği. Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942'de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. (Devamı için tıklayınız…)

Beş Milyoncuk Verir Misin? filminde rol alan diğer oyuncular ise şunlardır;

Metin Akpinar – Metin

Perihan Savaş – Perihan

Fatma Belgen – Ayşe

Kenan Pars – Patron

Selçuk Özer – Teoman

Hikmet Taşdemir – Kabadayi

Osman Alyanak – Halit Baba