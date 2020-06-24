Benim Adım Melek ne zaman yayınlanacak?

Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle yayınlanacak. Sevilen dizler arasında olan Benim Adım Melek son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelmişti. 29. yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Haziran tarihinde Benim Adım Melek dizisinin resmi Twitter hesabından ‘Yakında sizlerle olacağız’ paylaşımı yapılmıştı.

BENİM ADIM MELEK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Benim Adım Melek dizisi bu akşam tekrar bölümüyle saat 20.00’da TRT ekranlarında olacak. Dizinin yeni sezon tarihi netleştiğinde sayfamızda paylaşacağız