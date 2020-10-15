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Benim Adım Melek 36. Bölüm Fragmanı İzle

Yıllar önce babasının kararını hiçe sayarak yuvasını terk eden Melek, yaşadıklarını taşıyamayacak hale geldiğini, amansız bir hastalığa yakalandığında anlar. Durumu Alpay’a anlatmak için eve döndüğünde, kocasının çocukların velayetini alarak kendisinden boşandığını öğrenir. Her şeyini kaybeden Melek gözünü karartarak bir karar verir. Sevdiği adamla Almanya’ya gitmek için başını önüne eğdirdiği babasına kendini affettirip canından öte sevdiği çocuklarını ona emanet ederek son nefesini topraklarında vermek için yola çıkan Melek’in, gerçek anneliğin vazgeçmek değil çocukları için yaşamak olduğunu anlayınca ailesiyle ve çocuklarıyla yepyeni bir hayatı yeni baştan inşa etmesinin hikayesidir “Benim Adım Melek

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