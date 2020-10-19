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Beni Bırakma Meltem Firuze'nin evini basıyor

Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak? Beni Bırakma Sen Benim Alın Yazımsın... Hafta içi her gün atv'de!

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