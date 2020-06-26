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Bay Yanlış filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Bay Yanlış dizisinde Özgür'ün Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlamasıyl ikili başka boyutlara ilerler. Peki Bay Yanlış konusu ne? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimdir?

Bay Yanlış filminin konusu ve oyuncuları kimler?

FOX TV ekranlarında Bay Yanlış yayın hayatına başlıyor. Son dönemin iki gözde ismi Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı dizi izleyenlere hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşatacak. Ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran Bay Yanlış dizisi ile ilgili son bilgiler haberimizde…

BAY YANLIŞ KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

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