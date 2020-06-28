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Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filminin konusu ne?

Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filminin konusu ne?

Parker 2013 yapımı aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır. Parker bir hırsızdır. Onun kesin ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.

PARKER FİLMİ KONUSU

Parker (Jason Statham) kişisel ahlak kuralları olan profesyonel bir hırsızdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır: Hırsızlığın altından kalkamayacak insanlardan hiçbir şey çalma, hak etmeyen insanlara acı çektirme. Ancak son soygununda, ekibi onu aldatır ve parasını çalarak onu ölüme terk eder. Eski çalışma arkadaşlarının böyle bir şey yaptıklarına pişman olmasını sağlamak isteyen Parker onları zengin ve ünlülerin oyun alanı olan ve ekiptekilerin en büyük soygunu yapmayı planladıkları Palm Beach'e kadar takip eder. Zengin bir Teksaslı kılığına giren Parker yanına bilgili birini alır: Leslie (Jennifer Lopez). Leslie maddi sıkıntı yaşayan ama güzel, akıllı ve hırslı bir kadındır.

PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross

Bobby Cannavale – Jake Fernandez

Patti LuPone – Ascension

Carlos Carrasco – Norte

Micah Hauptman – August Hardwicke

Emma Booth – Claire

Nick Nolte – Hurley

Daniel Bernhardt – Kroll

Dax Riggs – Kendisi

Anahtar Kelimeler:
Parker FilmiJason StathamJennifer Lopez
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