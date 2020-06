BARBAROS İLE DÜNYA STARLARI INSTAGRAM CANLI YAYINLARINDA BULUŞUYOR…

Barbaros son günlerde yaptığı Instagram canlı yayınlarında dünyaca ünlü isimlerle birlikte evlerimize konuk oldu.İlk yayınında İspanya ile bağlanıp La Casa De Papel’in jenerik şarkısı “My Life is Going On”a hayat veren Cecilia Krull ile, 2. canlı yayınında Almanya’ya bağlanıp “It’ s Raining Men”, “Hit The Road Jack”, “I Am So Excited” gibi 80'li yılların unutulmaz disco hitlerine imza atan The Weather Girls’den Dynelle Rhodes ile, 3. yayınında Fransa’ya bağlanıp yumuşak sesi ve geceye yakışan şarkılarıyla 80’lerden beri Avrupa’nın en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başaran, moda ikonu Viktor Lazlo ile, 4.yayınında Johannesburg, Güney Afrika’ya bağlanıp muhteşem ses, soprano Pumeza Matshikiza ile, 5.yayınında Belgrad’a bağlanıp Balkanların yükselen yıldızı Lena Kovacevic ile, 6. yayınında Londra’ya bağlanıp 30’lu ve 40’lı yılların armoni vokal popunu günümüz anlayışıyla yorumlayan The Puppini Sisters’dan Marcella Puppini ile, 7.yayınında Kanada’nın superstarı IMA, 8. yayınında Hindistan’dan dünyaya açılan Bollywood şarkılarının sesi Arunaja, 9.yayınında Yunanistan’ın yakışıklı prensi Stan Antipariotis ve 10.yayınında Fado’nun divası Dulce Pontes ile bir araya gelerek izleyicilere sohbet ve şarkılarla dolu keyifli anlar yaşattı. Barbaros Mayıs ayının ilk haftası yayınladığı 90’ların unutulmaz şarkısı “Derbeder” i Instagram canlı yayınında bir araya geldiği Soner Arıca ile birlikte seslendirdi.

Barbaros’un dünyaca ünlü konukları ile gerçekleştirdiği canlı yayınları İran’dan İspanya’ya, Beyrut’tan Atina’ya, Moskova’dan Meksika’ya on binlerce kişi takip etti.

CECİLİA KRULL “TÜRKİYE’YE HER GELİŞİMDE KİLO ALIYORUM!”

‘Karantina günlerinde oğlumla daha fazla zaman geçiriyorum ve yeni besteler yapıyorum’ diyen Cecilia Krull, hayranlarına Türkçe kelimelerle seslendi. La Casa De Papel’in 4.sezonunun başladığı gün yayına katılan sanatçı dizinin başarısından da bahsetti. ‘Türk yemeklerine bayılıyorum, Türkiye’ye her geldiğimde kilo alıyorum’ diyen sanatçı ‘karantina günlerinde pozitif olmaya çalışıyorum, Korona Virüs sonrası İspanya’nın güneyinde güzel bir tatil yapmak istiyorum’ dedi. Canlı yayında “My Life is Going On”, “Besame Mucho”, “Belle”, “Çav Bella” ve Cecilia Krull’un son single’ı “Losing My Mind”ı da seslendiren ikili en yakın zamanda birlikte konser vermek dileğiyle ayrıldı.

THE WEATHER GIRLS “MÜZİK KONUSUNDA ESKİ KAFALIYIM!”

Instagram’dan ilk kez canlı yayın yapan efsanevi It’s Raining Men şarkısı ile gönüllerimize taht kuran The Weather Girls grubunun solisti Dee müzikle olan ilişkisini anlattı. ‘Sesim annemden ve genlerimden geliyor. Kilise kızıyım, ilk olarak kilise korolarında söylemeye başladım, gospel müziği de orada öğrendim’ diyen Dee,’Aslında ilk olarak opera ile başladım ama zaman içinde operanın benim için uygun olmadığını anladım’ dedi. Yayına Almanya’dan bağlanan ve orada yaşayan sanatçının oğlu da zaman zaman yayına katılarak, Türkçe olarak izleyenlere merhaba dedi.“It’s Rainig Men”i yoğun istek üzerine yayında birkaç kez seslendiren Dee’ye Barbaros da eşlik etti. Dee, ‘Müzik konusunda eski kafalıyım müziğin, Funk ve R&B’nin Chaka Kan, Luther gibi seslerini seviyorum” dedi. Ray filmi ve Tina Turner müzikali üzerine de sohbet eden ikili “Hit The Road Jack” şarkısını birlikte seslendirdi. Tina Turner’dan “Simple The Best”i söyleyen Dee, hiç Türkçe şarkı dinlemediğini söyleyince Barbaros Dee için Sıla’dan “İki Elim Kanda” olsa şarkısını seslendirdi. “Caruso”, “I Am So Excited” gibi şarkılarla renklenen yayın sonunda Dee, Almanya’dan Türkiye ve tüm dünyadaki dinleyicilere sevgilerini yolladı.

VIKTOR LAZLO “ASLINDA SAHNEDEN KORKUYORUM!”

Barbaros 3. canlı yayınını aşk şarkılarının efsane divası Viktor Lazlo ile gerçekleştirdi.Barbaros, Sanat tarihi ve arkeoloji mezunusun, keman çalışıyorsun, şarkıcısın, yazarsın, oyuncusun, Eurovision sunucusunun sanatla dolusun gerçekten yapamadığın bir şey var mı? diyerek başladı. ‘Sayılarla aram iyi değil’ diyen Viktor Lazlo, ‘kendisini müzikle ifade edebildiğini, hala insanları mutlu edebildiği için müziğe devam ettiğini’ söyledi. Barbaros ve Viktor Lazlo “Stories” şarkısını İngilizce ve Fransızca olarak birlikte seslendirdi.’ “Billy Holiday” müzikali ile dünya çapında 150’den fazla performans gerçekleştirdiğini söyleyen Viktor Lazlo, izleyicilerin isteği üzerine “Waiting For The Night” şarkısını seslendirdi. Viktor Lazlo ‘her sahneye çıktığımda kendime bu işi neden yaptığımı soruyorum, sahne korkum var ve heyecanlanıyorum’ dedi.Ünlü tenor Bülent Bezdüz, dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu ve birçok şarkıcının da takip ettiği yayında Viktor Lazlo “Summer Time” şarkısını da seslendirdi. Sürecin en başlarında Covid 19’a yakalandığını söyleyen şarkıcı yoğun bir tedavi sonrası iyi olduğunu söyledi ve herkese evinizden çıkmayın, evde kalın mesajı verdi. Fransızca chansonları çok sevdiğini ama sahnede çok söylemediği belirten Viktor Lazlo Barbaros ile birlikte “La Boheme”i de seslendirdi. Yayının olduğu gün yazdığı bir şarkıyı da ilk defa Instagram canlı yayınında Barbaros ve Türkiye’deki dinleyicileri ile paylaşarak bir dünya prömiyeri yaptı.

PUMEZA MATSHIKIZA, “AŞIK VEYSEL İLE AFRİKA’YA UZUN İNCE BİR YOL!

Barbaros 4.instagram canlı yayınında, Independent’ın “günümüzün en heyecan verici yeni operatik seslerinden” biri olarak nitelendirdiği ve 2014’te Glasgow’da yapılan İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nın açılışında söylediği parçayla dünyanın dört bir yanında bir milyara yakın insanın gönlünde taht kuran Pumeza Matshikiza’yı ağırladı.

Decca Classics sanatçısı olarak, 2014 ve 2016 yıllarında çıkardığı albümlerde opera repertuvarının vazgeçilmezlerinden Afrika ezgilerine kadar geniş bir yelpazede eserler seslendiren sanatçının katıldığı yayına Madrid, Dublin ve Dubai’ye kadar dünyanın birçok ülke ve şehrinden izleyici katıldı.

Canlı yayında “O mio Bambino Caro” söyleyen Pumeza sahnede olmayı çok özlediğini, operada rol almanın ve orkestral müziğin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.Canlı yayında Barbaros ile birlikte ses ısıtma egzersizleri de yapan Pumeza, Afrika’nın yerel şarkılarından birini, “Click Song”u kendine has vokali ile söyledi.

“La Paloma” şarkısını da birlikte seslendiren ikili klasik müzikten bahsederken Barbaros sözü dünyanın en önemli tenorlarından biri olan ve Pumeza’nın da birlikte çalıştığı Rolanda Villazon’a getirdi. Kendisi ile birlikte çalışan herkes için Villazon’un çok motive edici, enerjik ve keyifli bir isim olduğunu söyleyen Pumeza birlikte çalışmaktan çok keyif aldığını söyledi.

En çok Tosca operasını sevdiğini, Aida’nın da en sevdiği operalardan biri olduğunu belirten Pumeza, Mozart seviyorum, Verdi söylemekten çok keyif alıyorum ve çoğunlukla Wagner dinliyorum dedi. Barbaros ve Pumeza, Mozart’ın "Don Giovanni" operasından “La ci darem la mano" yu birlikte seslendirdi. Daha önce İstanbul, Mersin ve Ankara’da bulunduğunu Türkiye’de insanların çok sıcak olduğunu ve özellikle yemeklere hayran olduğunu belirten Pumeza’ya Barbaros Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini seslendirdi.

Pumeza, Türk müziğindeki ritmler ile Afrika’nın yerel müzikleri arasında paralellikler bulduğunu söyledi.

LENA KOVACEVIC, “BARBAROS’A SIRBİSTAN’DAN 12 PUAN!”

Barbaros 5. canlı yayınında Balkanların yeni yıldızı Lena Kovacevic’i ağırladı.2017 yılında Balkanlarda en büyük hit şarkılardan biri haline gelen “Cafe” single’ını Ocak 2020'de Hollanda'da tekrar yayınlayarak uluslararası kariyerinde büyük başarı kazanan Lena Kovacevic, karantina günleri için “Evde her gün sıklıkla şarkı söylüyorum. Mini bir stüdyom var. Kendime bir çalışma odası yarattım. Kendi kendime karaoke yapıyorum” dedi.

Amsterdam konservatuvarını bitirdiğini daha sonra Newyork’ta eğitimine devam ettiğini söyleyen Kovacevic, Jazz ve pop müziği bir araya getirdiğini ve daha çok ballad eserleri yorumlamayı sevdiğini söyledi. Yayın boyunca Sırbistandaki izleyicilerin de yoğun katılımı ile renklenen yayında, Barbaros ve Lena Kovacevic “Cry me a river” ve “Unforgettable” gibi unutulmaz eserleri birlikte seslendirdi.

Hollanda kraliyet ailesine verdiği konseri de anlatan şarkıcı, Natalie Cole hayranı olduğunu söyledi. Sırbistan’dan izleyen hayranları için “Borcun Var” şarkısını söyleyen Barbaros, Sırbistan’da yayınlanan şarkı yarışmasında Jüri olan Lena’dan kendisini değerlendirmesini ve puan vermesini istedi ve sürpriz olarak Lena’nın “Pouzuri” şarkısını orijinal dilinde Sırpça olarak seslendirdi.

Yorumuyla Sırbistan’dan 12 puan alan Barbaros, daha sonra Lena Kovacevic’in Ocak 2020'de tüm Avrupa’daki dinleyicilerin beğenisine sunduğu “Cafe” şarkısını Lena Kovacevic ile birlikte seslendirdi.

THE PUPPINI SISTERS İLE İKİ DİLDE DE “I WILL SURVIVE!”

23 Nisan’da Barbaros ile Instagramda bir araya gelen Marcella, Merhaba dediği ilk dakikalarda yayına İngiltere’de sağlık çalışanlarına moral için her akşam yapılan alkış sesleri yansıdı.

Müziğe kulüplerde şarkı söyleyerek başladım diyen Marcella için Barbaros, sanatçının aynı zamanda dj ve modacı olduğunun altını çizdi. Yayın sırasında zaman zaman İtalyanca konuşan ikili, İtalyanca şarkılar da seslendirdi.

Kompozisyon ve jazz eğitimi alan Marcella, solo söylerken sonrasında bir grup kurduğunu anlattı. Küçükken de şarkıların vokallerini bölüştürürdüm, müziğe başladığımda da kendi grubum olsun istedim diyen Marcella, sahne çıkmayı çok özlediğini söyledi.“I Will Survive” şarkısını Marcella piyano ile Barbaros da gitarla Türkçe olarak seslendirdi. Marcella “Tu Vuo' Fa L'Americano” şarkısını akordeon eşliğinde söyledi.

IMA, “AJDA BARDAĞI, AJDA PEKKAN’IN VÜCUDU GİBİ KUSURSUZ!”

IMA, canlı yayına hayranlarına Türkçe olarak “Merhaba burada olduğunuz için çok teşekkür ederim” diyerek katıldı. “İnsanlara iyi hissettirmeyi, gülüşümü ve müziğimi paylaşmayı seviyorum sanırım hayattaki misyonum bu” dedi. Barbaros ve IMA canlı yayında “To Love Somebody” şarkısını birlikte seslendirdi. İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce konuşan IMA, kendimi bazen İtalyan gibi hissediyorum dedi ve Barbaros ile birlikte İtalyanca olarak “Torna A Surriento” şarkısını söyledi. Barbaros IMA için bir de test yaptı. Gösterdiği çay bardağının Ajda bardağı olduğunu bilen IMA daha sonra bunun hikayesini de anlattı. “2012 de ilk kez İstanbul’a geldim. Hatta o zaman Türkçe bir şarkı da öğrendim, Menajerim Sinan Ufuk Nergis, Ajda bardağını o zaman göstermişti”. Bardak da Ajda Pekkan’ın vücudu gibi kusursuz diyerek Ajda Pekkan’ın seslendirdiği “Bambaşka Biri” şarkısını Türkçe olarak dinleyenlere armağan etti. Dalida şarkıları söyleyen IMA’ya Barbaros, Dalida nın önemini de sordu. Çok özel bir insan, çok etkileyici ve özel bir sesi var. Onun büyük hayranıyım dedi. IMA için “Belle” şarkısını Fransızca olarak söyleyen Barbaros daha sonra birlikte söyledikleri “Smile” şarkısı ile izleyenlere veda etti.

SİMGE’NİN ŞARKISI ARUNAJA’NIN SESİNDE “YANKI”LANDI!

Barbaros bu kez Arunaja’nın Instagram kanalından izleyenlerine merhaba dedi ve Arunaja Barbaros’u Mumbai’deki evinde ağırladı. Opera sanatçısı Burak Bilgili’nin de izleyici olarak katıldığı yayında Arunaja “I Will Always Love You” şarkısı ile izleyenleri büyüledi. Sanatçı, Türk müziğine hayran olduğunu daha önce İstanbul’a geldiğinde Türk müziğinin duygusuna âşık olduğunu hatta Bollywood şarkılarından bile daha çok sevdiğini itiraf etti. Adele’in “Skyfall” şarkısını seslendiren Barbaros ve Arunaja yayında birbirlerine küçük sürprizler de yaptı. Barbaros’un başladığı “Broken” şarkısına piyano eşliğinde devam eden Arunaja’nın ardından Barbaros da yayında Hintçe bir şarkı seslendirdi. Kendi sosyal medya hesaplarında sıklıkla Türkçe şarkılar da paylaşan Arunaja bunun üzerine Simge’den “Yankı” şarkısını söyledi. Bollywood filmlerinin de sesi olan Arunaja, Bollywood sineması üzerine konuşurken dünyaca ünlü koreograf Ashley Lobo’ya olan hayranlığını da dile getirdi. Arunaja sürpriz yaparak, Barbaros’un yıllar önce seslendirdiği “Olur Ya” şarkısıyla Türkçe olarak izleyenlere veda etti.

STAN ANTİPARİOTİS, “DÜNYANIN HER YERİ EVİM!”

Aslında işin mutfağındaydım. Müzik yapmaktan hiç vazgeçmedim. Kendime çok inanmıyordum utangaç bir yapım vardı. Müziği üretmek istiyordum. İnsanlar müziğimi duymaya başladı ve neden söylemiyorsun dediklerinde adım adım şarkıcılık öyküm başladı diyen Stan Antipariotis ile Barbaros canlı yayında Ege’nin iki kıyısını bir araya getirdi. Ara ara yayına Yunanca da devam eden Barbaros, Stan Antipariotis’ten “Ftaiei” şarkısını istedi. “Dil bilmenize gerek yok müziğin kendisi bir dil ve bizi birbirimize bağlıyor” diyen Stan Antipariotis, daha önce yaptığı İstanbul seyahatinden çok keyif aldığını, çok özel şarkılar keşfettiğini, Türkiye’nin mimari yapılarını, mutfağını, özellikle de Kebap’ı çok sevdiğini söyledi. Türkiye’de de çok bilinen Giannis Parios’un “Mi milas” Türkçe adıyla “Ayrılmam” şarkısını ikili Yunanca ve Türkçe olarak birlikte seslendirdi.” Müzikseverler sayesinde kendimi dünyanın her yerinde evimde gibi hissediyorum” diyen Stan Antipariotis söylediği Yunanca şarkılarla izleyicileri büyüledi.Programın kapanışında Barbaros, yıllar önce Sıla’nın sözleri ile seslendirdiği bestesi Yunanlı besteci Kyriakos Papadopoulos’a ait “İki Elim Kanda Olsa” şarkısını Yunanca ve Türkçe olarak Stan Antipariotis ile söyleyerek dinleyicilere veda etti.

DULCE PONTES, “MÜZİK SPİRİTÜEL BİR EGZERSİZ!”

Müzik benim için spiritüel bir egzersiz diyen Dulce Pontes müziğe piyano ile başladığı ilk yılları anlattı. Komedi ve müzikal tiyatrolar benim için bir okul oldu diyen Pontes, program süresince hem söyledi hem de solo piyano eserler seslendirdi.

Portekiz’in Divası, efsane şarkı “Canção do Mar”ı piyano ile çalıp söyledi. Amalia Rodriguez için Portekiz’in sesi diyen sanatçı, Fado’nun kendi hayatı için önemini de vurguladı. Barbaros ile birlikte “Caruso”yu seslendiren Dulce Pontes, yayında artık şarkıcı ile birlikte anılan ve Andrea Bocelli ile dünya müzik tarihine geçmiş şarkısı “O Mare E Tu” ve sonrasında Barbaros ile birlikte “La Boheme” i seslendirdi.