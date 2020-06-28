Badem Şekeri 3 Filminin konusu nedir? Badem Şekeri 3 neyi anlatıyor

ANS Prodüksiyon'un büyük beğeni toplayan televizyon filmi ‘Badem Şekeri'nin devamı geliyor. Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı filmin üçüncüsünde Muhtar Bahri’nin bir halta yaramaz çakal oğlu Fikret askerde de rahat durmayarak bir şekilde askerliğe elverişli değildir raporu almayı başarır. Kafasındaki tilkilerle köye dönmeye hazırlanırken otobüste tayini Aşağı delice köyüne çıkmış Kumru Hemşireyle tanışır.

BADEM ŞEKERİ 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Badem Şekeri 3 filmi, tarihi dokusu ve doğasıyla büyüleyen Çanakkale’de çekildi.

BADEM ŞEKERİ 3 KONUSU NE?

Muhtar Bahri’nin bir halta yaramaz çakal oğlu Fikret askerde de rahat durmayarak bir şekilde askerliğe elverişli değildir raporu almayı başarır. Kafasındaki tilkilerle köye dönmeye hazırlanırken otobüste tayini Aşağı delice köyüne çıkmış Kumru Hemşireyle tanışır. Tüm köylü Hüseyin’le Afetin düğünündeyken bir anda çıkıp gelen Fikret karşısında Ayşe dahil herkes şok olur. Hafızamı kaybettim diye tüm köye yalan söyler ve isteklerini yaptırmaya başlar. Bu duruma en çok doktor Mehmet bozulur elbette… Diğer yanda köye gelen Kumru hemşirenin güzelliği karşısında köy erkekleri Sağlık ocağının önünde kuyruk oluşturur. Fikret’in ve Kumru’nun sevenleri ayırmak için ortak çalışması Mehmet ve Ayşe’nin başına büyük belalar açacaktır. Bakalım Ayşe ve Mehmet’i bekleyen büyük oyunlar ikilinin kavuşmasını engelleyecek mi?

BADEM ŞEKERİ 3 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda; Alper Saldıran, Burcu Özberk, Mehmet Atay, Burcu Altın, Begüm Öner ve Ahmet Kayakesen yer alıyor.