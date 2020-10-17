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Babil 17. Bölüm Ön İzleme

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan’ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için. Oyuncu Kadrosu: İrfan: Halit Ergenç Egemen: Onur Saylak Ayşe: Aslı Enver İlay: Birce Akalay Eda: Nur Fettahoğlu Süleyman: Mesut Akusta Kudret: Veda Yurtsever Deniz: Beren Kasımoğulları Hakan: Selahattin Paşalı Yalçın: Mert Doğan Funda: Lesli Karavil Nehir: Gizem Kala Mert: Gürberk Polat Aydan: Aydan Koptur Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur Büşra: Şeniz Çetin Aynur: Funda Eskioğlu Sedat: Barış Aksavaş Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

Anahtar Kelimeler:
BabilIrfanAYŞEEgemen AdaIlayParaHalit ErgençNur FettahoğluAslı EnverBirce Akalay
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