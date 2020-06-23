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Baba 3 Filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Godfather üçlemesinin son filminde artık yaşlanan Micheal, aile işini meşrulaştırmak için çabalar, ancak kan dökülmeye devam eder.Peki Baba 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Baba 3 Filminin konusu ve oyuncuları kimler?

Baba üçlemesinin son filmi olan Baba 3, 1990 yılında yine Al Pacino başrolünde vizyona girdi. Baba Michael Corleone artık 60 yaşını geçmiştir ve babalığı devredecek bir varis aramaktadır.

BABA 3 KONUSU NE?

Michael Corleone yıllardır başarmak istediği şey, aileyi bir suç örgütü konumundan çıkartıp yasal iş yapan bir aile haline getirme projesini yeniden ele almaktadır. Bunun için dindar kılığına bürünüp Vatikan’ın sahibi olduğu bir şirkete ortak olmak istemektedir. Bunun için Kardinal Labirtoni’ye 600 milyon dolar rüşvet vermiştir. Onlar da bu parayı alıp üstüne yatmışlardır ve bu durum Corleone ailesini tam anlamıyla tekrar savaşa sürükler. Bundan sonra düşmanları Michael’i ortadan kaldırmayı bile düşünürler. Michael artık günahlarından arınmak ve bir daha günah işlememek üzere günah çıkarmak ister. Bu işlere onun yerine birisinin bakmasının zamanı gelmiştir. Michael’in yeğeni olan Vincenzo “Vincent” Mancini , Michael’ın kızı Mary’i sevmektedir. Michael bu ilişkiyi istememektedir. Michael, Vincent Mancini’yi kendi konumuna getirir ancak kızının peşini bırakması şartıyla. Artık Don Vincenzo Corleone’dir.

Vincent, Sonny’nin oğludur ve o da babası gibi çabuk öfkelenen bir yapıya sahiptir.Vincent aile düşmanlarını, Michael’in oğlu Anthony’nin opera gecesi sırasında ortadan kaldırttırır. Gecenin sonunda, Michael Corleone ve kızı Mary kiralık katil tarafından vurulur. Mary ölür. Kurşun babasının omzuna isabet eder. Filmin sonunda Michael, Sicilya’daki evinin bahçesinde, oturduğu sandalyeden düşer ve hayata gözlerini yumar.

BABA 3 OYUNCULARI KİMLER?

Al Pacino

Diane Keaton

Andy Garcia

Talia Shire

Sofia Coppola

Eli Wallach

George Hamilton

Joe Mantegna

Bridget Fonda

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