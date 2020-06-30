6 Temmuz Pazartesi Gençliğim Eyvah 4.Bölüm Fragmanı İzle

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DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler.

Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.