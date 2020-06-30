Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona survivor salgın koronavirüs
Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı
Avrupalılara 'tatil için en doğru...
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk...
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları...
Barolara ilişkin teklif TBMM'de
Barolara ilişkin teklif TBMM'de
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı...

6 Temmuz Pazartesi Gençliğim Eyvah 4.Bölüm Fragmanı İzle

ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gençliğim Eyvah dizisinin yeni bölümü 6 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

6 Temmuz Pazartesi Gençliğim Eyvah 4.Bölüm Fragmanı İzle

Dizinin özeti en kısa sürede bu sayfaya eklenecek, lütfen takipte kalın. Son bölümde neler yaşandı?

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler.

Ahmet, Azra'ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola'nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.

Anahtar Kelimeler:
Gençliğim Eyvah6 Temmuz Gençliğim Eyvah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.