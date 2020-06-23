29 Haziran Pazartesi Gençliğim Eyvah 3.Bölüm Fragmanı İzle

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Arif ve Zekeriya, Çavi ve Zola'nın kendi çocukları olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verir. DNA örneği almak için Çavi ve Zola'nın yaşadığı eve gizlice giren Arif ve Zekeriya'nın başına gelmeyen kalmaz. Bu sırada Ahmet, Azra'nın gözünde kendisini aklayabilmek için Leyla'dan yardım ister. Ahmet ile Leyla'nın gizlice buluşması Azra'yı bir kez daha hayal kırıklığı uğratır. Zekeriya ve Arif, DNA sonuçlarını heyecan içinde beklerken ortaya çıkan rapor başlarına yeni belalar açacaktır.