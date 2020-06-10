Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi
Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan...
Celp işlemleri yapılacak testlerin ardından mümkün olacak
Celp işlemleri yapılacak testlerin ardından...
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı...
65 yaş üstü yaş grubunda Kovid-19'a yakalanma oranı yüzde 50 düştü
65 yaş üstü yaş grubunda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet...

15 Haziran Pazartesi Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 3. Fragmanı

ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Gençliğim Eyvah dizisinin ilk bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

15 Haziran Pazartesi Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 3. Fragmanı
YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı dizi çok güldürecek! Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gençliğim Eyvah 1.Bölüm 3. Fragmanı15 Haziran Pazartesi Gençliğim Eyvah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.