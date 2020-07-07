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13 Temmuz Pazartesi Gençliğim Eyvah 5.Bölüm Fragmanı izle

ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gençliğim Eyvah dizisinin yeni bölümü 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

13 Temmuz Pazartesi Gençliğim Eyvah 5.Bölüm Fragmanı izle

Dizinin özeti en kısa sürede bu sayfaya eklenecek, lütfen takipte kalın. Son bölümde neler yaşandı?

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar.

Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur.

Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?

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13 Temmuz Pazartesi Gençliğim EyvahGençliğim Eyvah 5. Bölüm Fragmanı
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