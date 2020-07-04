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10 Temmuz Cuma Güldür Güldür Show 239.Bölüm Fragmanı

SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Güldür Güldür Show programının yeni bölümü 10 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

10 Temmuz Cuma Güldür Güldür Show 239.Bölüm Fragmanı

7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda ; Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Aycan Koptur, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Emre Altuğ, Evrim Akın, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Simge Günsan, Sinan Çalışkanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.

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Güldür Güldür Show10 Temmuz Güldür Güldür Show
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