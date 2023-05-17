Diyojen sendromu, hiç çöp atmayıp biriktirme ve toplumdan izole bir şekilde yaşama rahatsızlığıdır. Adını kinik felsefenin öncülerinden olan filozof Diyojen’den alan bu sendrom, yaşlı bireylerde görülen bir davranış bozukluğudur.

Bazen orta yaşlı kişilerde teşhis edilir. Ancak genellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Belirtiler genellikle zamanla ortaya çıkar. Diyojen sendromu, beyindeki frontal lobunda meydana gelen bozulmalar ile oluşuyor.

Erken belirtiler genellikle sosyal durumlardan geri çekilmeyi ve diğerlerinden kaçınmayı içerir. İnsanlar aynı zamanda zayıf muhakeme, kişilik değişiklikleri ve uygunsuz davranışlar sergilemeye başlayabilir.

Kötü hijyen, keçeleşmiş ve dağınık saçlar, büyümüş el ve ayak tırnakları, kötü vücut kokusu, dağınık görünüm, yetersiz beslenme diyojen sendromu belirtileri arasındadır.

Diyojen sendromu, tedavisi oldukça zor hastalıklar arasında yer alır çünkü birey hastalığa direnir. Bu tip hastalarda çözüm, bir süreliğine klinikte yatmaktır. Direnç göstermeyen hastalar ise terapiye yönlendirilir ve terapi bazı hastalarda ilaçla desteklenir.Bunlarla beraber Diyojen sendromu yaşayan kişilerin ‘Bakım Evleri’ bünyesinde kalmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ