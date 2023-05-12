Akademi Futbol Dergisi Galatasaray Basketbol Kadın Genç Takımı fizyoterapisti ve diyetisyeni Aleyna Tanrıverdi, diyet adı altında yapılan yanlışları, bilinçsiz uygulamaları ve beslenme parametrelerini anlattı. Tanrıverdi “Toplumda diyet denildiğinde aç kalmak, sevdiğimiz yiyeceklerin listemizde bulunmaması, kısıtlanma, ekmek ya da tatlı olmadan bir beslenme düşünülüyor. Fakat gerçek böyle değil” dedi.

Galatasaray Basketbol Kadın Genç Takımı fizyoterapisti ve diyetisyeni Aleyna Tanrıverdi, ‘Akademi Futbol Dergisi’nden Kaan İlhan’a verdiği röportajda diyet konusunun yanlış anlaşıldığını, kulaktan dolma bilgilerle hareket edildiğini söyledi. Tanrıverdi, derginin mayıs sayısındaki röportajında diyet adı alında yapılan yanlışlıkları, bilinçsiz uygulamaları, sporcuların doğru beslenme parametrelerini ve gıda takviyeleri ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Diyet ve diyetisyen algısının çok yanlış bilgilerle farklı yerlere çekildiğini belirten Aleyna Tanrıverdi, diyetin sadece kilo vermek ve kısıtlanmak anlamına gelmediğini söyledi. Tanrıverdi “Diyet, diyetisyen tarafından bireyin günlük beslenmesinin oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Yalnızca kilo vermek, kısıtlamak demek değildir. Ben bu durumu bilinçli düşünülmeyen diyet kafası olarak adlandırıyorum. Diyetisyenler, üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlayarak lisans derecesi almış sağlık personelleridir. Diyetin üzerinde oluşturmuş olduğumuz bu yanlış algıyı kırarsak aslında birçok şeyin sanıldığı gibi ürkütücü olmadığını anlarız. Toplumda diyet denildiğinde aç kalmak, sevdiğimiz yiyeceklerin listemizde bulunmaması, kısıtlanma, ekmek ya da tatlı olmadan bir beslenme listesi düşünülüyor. Fakat gerçek böyle değil. Beslenme programı bir ödev değildir. Beslenme biçimini hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz” dedi.

Sporcu beslenmesinin öneminin farkedilmeye başlandığını ifade eden Aleyna Tanrıverdi, sporcular için beslenme planının normal beslenme programından biraz daha özellikli olduğunu kaydetti. Beslenme programının sporcuya göre değiştiğini ve kişisel olduğunu söyleyen Tanrıverdi “Sporcunun cinsiyeti, yaşam koşulları, yaşı, fiziksel ve ruhsal sağlık durumu sporcuya uygun sağlıklı beslenme programını oluşturmak için belirleyici kriterlerdir. Sporcuların enerji gereksinimi değişir. Yoğun antrenman ve kuvvet antrenmanı yapılan günlerde enerji ihtiyacı artar. Bizler de verdiğimiz beslenme programı ile sporcunun antrenmana kolay uyum sağlamasını ve performansını arttırmayı, antrenman sonrası yorgunluğu geciktirmeyi en üst düzeyde tutmayı hedefleriz. Her sporcunun yeterli ve dengeli beslenmek için günlük karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, mineral ve su ihtiyacını eksiksiz olarak karşılaması gerekir.

Yabancılar kahvaltıda yoğurt ve meyve, yerli ise gevrek yiyor

Sporcu beslenmesi sadece maç öncesi değil her antrenman öncesi dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yurtiçindeki sporcularda sabah kahvaltısında gevrek ve hamur ürünlerine yatkınlık görüyoruz. Yabancı sporcular ise yoğurt ve meyve ürünlerine ilgi gösteriyor. Aslında gevrek ve hamur ürünleri yerine daha çok yoğurt ve meyve tercih edilmelidir. Aynı zamanda karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlayan besin değeri yüksek bir kahvaltı yapmak sporcular için daha doğru olacaktır” diye konuştu.