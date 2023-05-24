Yeşilay’ın, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Münazara ve Hitabet Derneği, Vakıf Katılım Bankası iş birliğinde Türkiye genelinde düzenlediği Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölge Finali düzenlendi.

Yeşilay’da münazara geleneği tüm hızıyla sürüyor. 2022 yılında ilki, bu sene ise ikincisi düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası, gençler ile her türlü bağımlılık arasında kalın bir duvar örüyor. Dokuz final şampiyonasından oluşan turnuvada, 10 binden fazla öğrenci bağımlılıkla mücadele için yarışıyor. 4 bine yakın öğretmen de yerini aldı.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası’nın Güneydoğu Anadolu Finali Diyarbakır’da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Konferans Salonu’nda Mayıs ayında gerçekleşti. 4 okuldan 8 öğrencinin katıldığı turnuvanın şampiyonları Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesinden Ceyda Kural ve Zeliha Bakay oldu. Doğu Anadolu Bölge Finali de Mayıs ayında Erzurum’da İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 66 okul takımının yani 132 öğrencinin katıldığı turnuvanın şampiyonları Van Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinden Muhammed Yılmaz ve Mücahit Yusuf Yılmaz oldu. Güneydoğu Anadolu Finali ve Doğu Anadolu Finali’nde takımların sorumlusu olarak 4 öğretmen de yerini aldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turnuvası’nın en iyi konuşmacısı Gaziantep Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesinden İbrahim Üngör olurken; Doğu Anadolu Bölgesi Turnuvası’nın en iyi konuşmacısı Erzurum Oltu Fen Lisesinden Muhammed Emin Boz oldu.

Yeşilay gönüllülüğü gençler arasında yaygınlaştırıyor!

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası ile gençlerin eleştirel düşünme, sorgulama, hızlı karar alma gibi becerileri pekiştiriliyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, kendilerine karşılaşmadan kısa bir süre önce verilen konuları tartışarak entelektüel birikimlerini, hitabet yeteneklerini ve tartışma kabiliyetlerini geliştiriyor. Lise öğrencilerinin münazara sayesinde verimli faaliyetlere katılmaları ve ileride gelişebilecek bağımlılıkların bugünden önlenerek; Yeşilay gönüllülüğünün gençler arasında yaygınlaşması, turnuvanın önemli kazanımları arasında gösteriliyor.

Yeşilay, turnuva kapsamında yurt genelinde münazara tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, öğrenci ve öğretmen eğitimleri düzenledi. Kamplarda münazara ve hitabet derslerinin yanı sıra uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk gibi alanlarda turnuvada öğrencilerin karşılarına çıkabilecek konularla ilgili dersler verildi. Yeşilay ders modüllerinde ise genel bağımlılık, sağlıklı yaşam, internetle ilişkili davranışsal bağımlılıklar ve bağımlılığa karşı küresel halk sağlığı politikaları gibi oturumlar düzenlendi.

Büyük final 5 – 6 Temmuz’da İstanbul’da

Bölge şampiyonaları final etabına kadar çevrim içi, final etaplarında ise bölgeyi temsilen seçilecek bir ilde yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu etaplarda yarı finalist olmaya hak kazanan 80 takımın (160 kişi) ve sorumlu öğretmenlerinin; İstanbul’da gerçekleştirilecek tur karşılaşmaları ve yarı final karşılaşmalarına katılım sağlaması bekleniyor.

Turnuva Takvimi

Akdeniz Bölge Finali (Adana): 23 Mayıs

Ankara-İzmir Finali (İzmir): 25 Mayıs

Karadeniz Bölge Finali (Trabzon): 8 Haziran

Marmara Bölge Finali (Bursa): 15 Haziran

İstanbul Bölge Şampiyonası ve Finali (İstanbul): 20 Haziran

Türkiye Final Şampiyonası (İstanbul): 5 – 6 Temmuz

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