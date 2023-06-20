Diyarbakır merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve örgütün Diyarbakır ve Güneydoğu güncel yapılanmasında faaliyet yürüten kişilerin Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Zonguldak'ta FETÖ hükümlüleri ve yakınlarına kartsız işlem aracılığıyla PTT ve ATM'lerden düzenli olarak para gönderdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında dün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin örgütsel iletişimde kullandıkları değerlendirilen 8 cep telefonu ile hafıza kartı, 34 bin 540 dolar ele geçirildi.

Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.