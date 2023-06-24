Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Diyarbakır ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Diyarbakır ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Diyarbakır Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 471,06 0,97 1,07 Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 458,68 1,96 1,99 Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 445,89 3,28 2,78 Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 430,99 5,13 3,87 Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 424,78 5,98 –

Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 418,27 6,95 5,06 Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,23 8,7 6,33 Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 402,64 9,48 8,7 Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 391,40 11,45 9,12 Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 387,21 12,25 11,7 Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 383,86 12,91 13,98 Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 380,04 13,67 13,22 Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 373,83 14,96 14,13 Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 369,38 15,91 15,1 Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 359,94 18,05 17,35 Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 358,19 18,47 17,58 Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 347,32 21,15 18,38 Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 346,09 21,48 23,01 Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,95 22,57 18,9 Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 333,88 24,83 28,7 Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 333,52 24,94 23,43 Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 328,73 26,36 – Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 326,04 27,2 25,35 Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 312,33 31,73 34,2 Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 303,16 35,05 39,11 Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 298,50 36,82 37,33 Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 284,00 42,86 45,24 Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 283,85 42,92 39,5 Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 277,72 45,72 – Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 276,85 46,13 40,2 Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 266,94 50,98 99,75 Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 266,63 51,14 47,31 Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 263,04 52,99 49,65 Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 248,80 60,96 79,56 Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,46 61,77 74,34 Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 241,98 65,15 66,84 Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 238,29 67,51 71,79 Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 234,19 70,22 82,78 Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 230,38 72,8 87,64 Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 211,12 85,94 86,99 Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 207,17 88,38 98,21 Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 206,83 88,59 95,49 Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 206,61 88,73 95,2 Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 195,66 94,25 90,77 Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 194,93 94,55 97,79 Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 194,19 94,84 91,5 Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 180,40 98,46 95,38 Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 175,79 99,05 – Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 160,98 99,86 –

Diyarbakır ilindeki liseler arasında Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, 471,06 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Borsa İstanbul Fen Lisesi, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, Kayapınar Fen Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Diyarbakır ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Diyarbakır ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir