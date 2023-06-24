Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Diyarbakır ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Diyarbakır ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Diyarbakır Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|471,06
|0,97
|1,07
|Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|458,68
|1,96
|1,99
|Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|445,89
|3,28
|2,78
|Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|430,99
|5,13
|3,87
|Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|424,78
|5,98
|–
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|418,27
|6,95
|5,06
|Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,23
|8,7
|6,33
|Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|402,64
|9,48
|8,7
|Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|391,40
|11,45
|9,12
|Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|387,21
|12,25
|11,7
|Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|383,86
|12,91
|13,98
|Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|380,04
|13,67
|13,22
|Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|373,83
|14,96
|14,13
|Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,38
|15,91
|15,1
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|359,94
|18,05
|17,35
|Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|358,19
|18,47
|17,58
|Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|347,32
|21,15
|18,38
|Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|346,09
|21,48
|23,01
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,95
|22,57
|18,9
|Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|333,88
|24,83
|28,7
|Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|333,52
|24,94
|23,43
|Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|328,73
|26,36
|–
|Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|326,04
|27,2
|25,35
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|312,33
|31,73
|34,2
|Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|303,16
|35,05
|39,11
|Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|298,50
|36,82
|37,33
|Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|284,00
|42,86
|45,24
|Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|283,85
|42,92
|39,5
|Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|277,72
|45,72
|–
|Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|276,85
|46,13
|40,2
|Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,94
|50,98
|99,75
|Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|266,63
|51,14
|47,31
|Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|263,04
|52,99
|49,65
|Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|248,80
|60,96
|79,56
|Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|247,46
|61,77
|74,34
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|241,98
|65,15
|66,84
|Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|238,29
|67,51
|71,79
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|234,19
|70,22
|82,78
|Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|230,38
|72,8
|87,64
|Diyarbakır / Bağlar / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|211,12
|85,94
|86,99
|Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|207,17
|88,38
|98,21
|Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,83
|88,59
|95,49
|Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|206,61
|88,73
|95,2
|Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|195,66
|94,25
|90,77
|Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|194,93
|94,55
|97,79
|Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|194,19
|94,84
|91,5
|Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|180,40
|98,46
|95,38
|Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|175,79
|99,05
|–
|Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|160,98
|99,86
|–
Diyarbakır ilindeki liseler arasında Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, 471,06 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Borsa İstanbul Fen Lisesi, Vali Aydın Arslan Fen Lisesi, Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, Kayapınar Fen Lisesi ve diğer liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Diyarbakır ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Diyarbakır ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ