Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olan Sera Kadıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birçok bakanlıktan daha fazla bütçesinin bulunduğunu söyledi. Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yapıyor, gelmiş deprem bölgesinde Kuran kursu açıyor. Ben tabii ki bu iktidarın aparatı olmuş, bu hale dönüşmüş Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılmasını, tüm inançlara saygılı, vergilerimizi doğru düzgün kullanacak bir inanç başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım. Her yerde de söyleyeceğim ben bunu…”