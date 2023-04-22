Sosyal medyada, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında yazılmış bir internet makalesi paylaşılarak, "Diyanet’ten Trollere Ramazan Desteği: 'Mesleği Küfretmek Olan Kişilere Günah Olmaz'" dediği iddiası öne sürüldü. Paylaşımın sosyal medyada dikkati çekerek gündem olduğu görüldü.

TARAFLAR NE DİYOR?

Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımla ilgili çeşitli yorumlarda bulunduğu görüldü.

BULGULAR

AA Teyit Hattı iddiayı açık kaynaklardan araştırdı. Hem çeşitli haber kaynaklarında hem de Diyanet İşleri'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarında bu iddiada yer alan bilgiye ulaşılamadı.

Daha sonra, iddianın dayandırıldığı "kaparoz" isimli internet sayfasını ve makale incelendi. Makalenin, 27 Nisan 2020'de anonim bir yazar tarafından yazıldığı tespit edildi. Makale incelendiğinde, yazının en altında "Sitede yer alan yazı, haber, görsel ve diğer tüm içerik kurgudur." uyarsının yer aldığı görüldü.

"Kaparoz" isimli internet sayfasının hakkımızda bölümüne bakıldığında, sitenin kendisini bir haber sitesi olarak değil, mizah sayfası olarak tanımladığı, tüm içeriklerinin ise kurgu olduğunu belirttiği tespit edildi. Ayrıca, sayfasın isim logosunda "yalan, dolan, iftira" ifadelerinin de yer aldığı belirlendi.

BULGU SETİ

İddianın yer aldığı Kaparoz isimli sayfanın bir haber kaynağı değil, mizahi içerikler paylaşan bir sayfa olduğu tespit edildi.

İddianın dayandırıldığı makalenin 2020 yılında paylaşıldığı ve en altında "Sitede yer alan yazı, haber, görsel ve diğer tüm içerik kurgudur." uyarsının yer aldığı görüldü.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın troller için "mesleği küfretmek olan kişilere günah olmadığını" söylediği iddiası doğru değil. (AA)